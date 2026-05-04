Ушел из жизни профессор УлГУ Сергей Булярский

В Ульяновске скончался доктор физико-математических наук, профессор Сергей Викторович Булярский. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского государственного университета.

Сергей Булярский родился в 1948 году. Он окончил Кишиневский политехнический институт по специальности «Физика полупроводников и диэлектриков». Ученый стоял у истоков создания научной школы Ульяновского государственного университета. В вузе он долгое время занимал должности проректора по научно-исследовательской работе и заведующего кафедрой оптики и спектроскопии твердого тела.

Сергей Булярский был членом-корреспондентом Академии наук Республики Татарстан и заслуженным деятелем науки РФ.

