Более 86 тонн бразильского кофе не пропустили в порту Новороссийска

Специалисты Россельхознадзора обезвредили 86 т зеленого кофе в зернах из Бразилии, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в ходе фитосанитарного контроля в партии бразильского кофе выявили карантинный объект. В грузе обнаружили четыре живых имаго многоядной мухи-горбатки, это насекомое внесено в Единый реестр карантинных объектов ЕАЭС.

Партия кофе общим объемом 86,4 т была отправлена на обязательное обеззараживание.

