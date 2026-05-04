Запущены регулярные авиарейсы из Оренбурга в Нижний Новгород и Горно-Алтайск

С 3 мая авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустила прямые регулярные рейсы из аэропорта Оренбурга в Нижний Новгород и Горно-Алтайск. Полеты в оба направления выполняются дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Самолет в Горно-Алтайск вылетает из Оренбурга во вторник в 04:00 (MSK+2) и в воскресенье в 12:10 (MSK+2). Время в пути составляет около трех с половиной часов.

Полеты в Нижний Новгород осуществляются во вторник в 17:35 (MSK+2) и в воскресенье в 20:55 (MSK+2). Длительность перелета — около полутора часов.

Андрей Сазонов