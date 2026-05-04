Ростовское «Теплокоммунэнерго» возьмет в кредит 250 млн рублей

АО «Теплокоммунэнерго» (Ростов-на-Дону) привлечет кредитную линию с лимитом 250 млн руб. на пополнение оборотных средств, покрытие кассового разрыва, включая расчеты с поставщиками и подрядчиками, оплату эксплуатационных расходов, расчеты с персоналом, а также на погашение задолженности по действующим кредитам. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Кредитные средства привлекаются сроком на два года по ставке ЦБ, увеличенной на 3,5 п.п. Размер платы за пользование кредитной линией — 0,5 % годовых, начисляемый на свободный остаток лимита.

На время действия договора АО «Теплокоммунэнерго» обязуется не допускать образования задолженности перед кредиторами 2,2 млрд руб., снижения годовой прибыли на 15%, а чистых активов — менее 1,3 млрд руб.

Результаты торгов подведут 5 мая 2026 года.

Наталья Белоштейн