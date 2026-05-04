В Татарстане создадут электронную доску почета работников

В Татарстане появится электронная доска почета для общественного признания профессиональных заслуг граждан. Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов.

На сайте планируется размещать фотопортреты и сведения о работниках, внесших вклад в развитие региона.

На доске почета могут быть представлены сотрудники со стажем не менее трех лет при отсутствии дисциплинарных взысканий и наличии профессиональных достижений. Выдвижение кандидатов предусмотрено со стороны организаций, индивидуальных предпринимателей и органов власти.

Отбор будет проходить в несколько этапов. Решение о включении будет принимать руководитель исполкома муниципального образования.

