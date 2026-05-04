Памятник художнику Василию Верещагину установят в Кронштадте

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установке в Кронштадте памятника выдающемуся русскому художнику Василию Верещагину. Монумент работы скульптора Владимира Горевого и архитектора Олега Романова разместят в сквере у дома №3 по Макаровской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выбор места обусловлен особой связью художника с Кронштадтом

Фото: Правительство Санкт-Петербурга Выбор места обусловлен особой связью художника с Кронштадтом

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

В Смольном подчеркнули, что выбор места обусловлен особой связью художника с Кронштадтом — важным центром Военно-Морского Флота России. Будущий баталист учился в Академии художеств и Морском кадетском корпусе, был официально причислен к штабу флота как штабной офицер. Верещагин участвовал в военных кампаниях в Центральной Азии и в русско-турецкой войне.

Среди самых известных работ мастера — «Апофеоз войны», «Двери Тимура», «Смертельно раненый», «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой», «Подавление индийского восстания англичанами». Сроки изготовления и установки памятника будут определены дополнительно.

Кирилл Конторщиков