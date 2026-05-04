Промышленный комплекс в Азове повторно выставили на торги за 471 млн рублей

Конкурсный управляющий Дмитрий Щербань проводит повторные торги по продаже промышленного комплекса ООО «АСТА» в Азове Ростовской области за 471 млн руб. Стоимость лота с прошлого несостоявшегося аукциона снижена на 53,6 млн руб. Соответствующая информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В лот входит земельный участок площадью 53,1 тыс. кв. м, под промышленные предприятия и два нежилых помещения общей площадью более 33,7 тыс. кв. м. Объекты реализуемого имущества расположены в Азове на ул. Заводской, 1.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 мая 2026 года. Шаг аукциона составляет 5%, задаток — 10%. Аукцион пройдет на площадке «Новые информационные сервисы».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», предыдущие торги по реализации имущества ООО «АСТА» проходили с 25 сентября по 30 октября 2025 года. Тогда начальная цена лота составляла 524,6 млн руб. Аукцион был признан несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки на участие в нем.

Решение о банкротстве по упрощенной процедуре ликвидируемого должника Арбитражный суд Москвы принял в марте 2025 года по иску ФНС России в лице ИФНС №15 по Москве.

Общая сумма задолженности компании перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на август 2024 года составила 100,7 млн руб. Согласно данным ФССП на 4 мая 2026 года, в отношении ООО «АСТА» открыто одно исполнительное производство на общую сумму 5,5 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аста» зарегистрировано в 2018 году в Москве. Основной вид деятельности — оптовая торговля станками. Учредители общества — Татьяна Шевченко и Антон Агафонов. Уставный капитал — 42,8 тыс. руб.