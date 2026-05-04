Североатлантический альянс активно увеличивает военную инфраструктуру и боевые возможности в непосредственной близости от Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. По его словам, под предлогом защиты критической инфраструктуры в Балтийском море запущена операция НАТО «Балтийский часовой», а плотность и масштаб учений в регионе продолжают расти.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Идет форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей Североатлантического альянса в прилегающих к Калининградской области районах. Под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море в январе 2025 года запущена операция НАТО "Балтийский часовой"»,— заявил господин Булатов.

Артем Булатов также отметил продолжающееся патрулирование воздушного пространства над Балтикой и рост провокаций в отношении судов, осуществляющих перевозки в интересах России.

Кирилл Конторщиков