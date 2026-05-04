Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

НАТО наращивает боевой потенциал у границ Калининградской области

Североатлантический альянс активно увеличивает военную инфраструктуру и боевые возможности в непосредственной близости от Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. По его словам, под предлогом защиты критической инфраструктуры в Балтийском море запущена операция НАТО «Балтийский часовой», а плотность и масштаб учений в регионе продолжают расти.

Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов изданию РИА Новости

Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов изданию РИА Новости

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов изданию РИА Новости

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Идет форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей Североатлантического альянса в прилегающих к Калининградской области районах. Под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море в январе 2025 года запущена операция НАТО "Балтийский часовой"»,— заявил господин Булатов.

Артем Булатов также отметил продолжающееся патрулирование воздушного пространства над Балтикой и рост провокаций в отношении судов, осуществляющих перевозки в интересах России.

Кирилл Конторщиков

Новости компаний Все