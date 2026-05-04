Археолог Бутягин заявил, что его уголовное преследование в Польше еще не закончилось

Петербургский археолог Александр Бутягин сообщил, что его уголовное преследование в Польше еще не закончилось. Об этом сообщает «Ъ Северо-Запад» с пресс-конференции ученого.

Александр Бутягин рассказал, что в Польше против него еще не закончили уголовное преследование

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ничего не закончено. Просто прекращен как бы мой арест по требованию Украины на территории Польши»,— заявил господин Бутягин.

По его словам, если он внезапно решит поехать в Польшу, то его снова арестуют по тому же запросу Украины.

«Ничего не закончилось в этом смысле»,— подчеркнул археолог.

Матвей Николаев