Главе СКР доложат об обрушении кровли дома в Чувашии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав граждан в Чувашии, чьи дома не признаны аварийными, хотя их кровля обрушается. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поводом стали сообщения на федеральном телеканале о ситуации в округе Козловка, где жители вынуждены снимать жилье из-за проблем с крышей дома.

Ранее суд вынес решение о предоставлении гражданам другого жилья, однако решение исполнено не было.

По данному факту СУ СКР по Чувашии расследует уголовное дело по статьям 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 293 УК РФ (халатность).

