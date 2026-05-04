Директора пермской компании обвинили в неуплате налогов на 40 млн рублей

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании по производству химических реагентов, обвиняющейся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, руководитель компании в период с января 2021-го по март 2024 года уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 40 млн руб. Преступление выявлено УФНС и ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе расследования проведены обыски в офисе компании, изъята документация и электронные носители информации. Объем уголовного дела составил 18 томов. По ходатайству следствия на имущество фигуранта: автомобили, квартиру, земельные участки, — наложен арест на сумму свыше 40 млн руб.