Рыбинские мошенники организовали фиктивный брак участнику СВО ради выплат

В Рыбинске городской суд избрал меру пресечения двум местным жителям — 41-летнему мужчине и его 33-летней знакомой, которые обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном в отношении участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Скриншот видео прокуратуры Ярославской области

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый узнал о том, что его знакомый заключил контракт с Минобороны на участие в СВО, и решил похитить деньги, положенные военнослужащему. Как отметили в СУ СК России по Ярославской области, у участника СВО не было близких родственников.

«Злоумышленник убедил свою знакомую заключить с ним фиктивный брак и обманным путем завладел банковскими картами потерпевшего, на которые поступали выплаты»,— рассказали в прокуратуре. На видеозаписи, опубликованной СУ СК, обвиняемая сообщила, что за заключение фиктивного брака ей пообещали 1 млн руб.

За период с сентября 2024 года по март 2026 года у участника СВО похитили 4,8 млн руб., в том числе единовременные выплаты, поступившие на счет. Деятельность мошенников пресекли сотрудники УФСБ по региону. На основании материалов ведомства СУ СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело.

Суд с учетом позиции прокуратуры арестовал обвиняемого на два месяца, а женщине назначил домашний арест в связи с наличием у нее малолетнего ребенка.

Алла Чижова