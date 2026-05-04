В центре Ростова выставили на аукцион комплекс зданий за 47,9 млн рублей

В Ростове-на-Дону выставлен имущественный комплекс на ул. Лермонтовской, 203 общей площадью 933,5 кв. м. Начальная цена лота составляет 47,9 млн руб. Информация опубликована на сайте «Земля ДОМ.РФ».

Как уточняется в сообщении, имущественный комплекс включает здание 800,6 кв. м и три гаража. Площадь земельного участка составляет 900 кв.м. «В пешей доступности — остановки транспорта и объекты социальной инфраструктуры. Объект имеет потенциал для размещения общественно-деловых пространств, ТЦ, фудкортов»,— отмечается в сообщении.

Подача заявок на участие в аукционе завершится 25 мая.

Наталья Шинкарева