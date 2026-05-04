Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования и обстоятельствах нападения собаки в Казани на ученика 9-го класса. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР проверит нападение собаки на подростка в Казани

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ СКР проверит нападение собаки на подростка в Казани

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Подросток получил травмы руки в Советском районе города. Мать пострадавшего заявила, что собака ранее неоднократно проявляла агрессию, однако меры по ее отлову своевременно приняты не были.

СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статьям 238 и 293 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатность.

Анна Кайдалова