В Волгограде водитель Toyota Caldina влетел в столб и умер

В Волгограде 55-летний водитель Toyota Caldina погиб в результате жесткого ДТП в Кировском районе. Мужчина не справился с управлением и влетел в световую опору, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Авария произошла 3 мая в 16:40 напротив дома №93 по ул. Пожарского. Пострадавшего доставили в больницу, но он не выжил.

На кадрах с места аварии видно, что столб снесен, передняя часть автомобиля полностью уничтожена, а водительскую дверь пришлось вырезать. Причины происшествия устанавливаются.

Нина Шевченко