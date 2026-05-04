На Южном Урале число заведений общепита в зоне налогового риска упало на 76%

В 2025 году количество заведений общественного питания Челябинской области, пребывающих в зоне налогового риска, снизилось на 76%. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

На начало 2025 года на Южном Урале была 171 организация в зоне риска (заведения, которые могут занижать выручку, применять сомнительные схемы или уклоняться от налогов — прим. „Ъ-Южный Урал“). К 1 января 2026-го этот показатель уменьшился до 41 компании из 1,7 тыс. объектов, участвующих в проекте «Общественное питание». Эта инициатива создана для стимулирования предприятий всегда использовать контрольно-кассовую технику и выдавать кассовые чеки клиентам.