Ростовское ООО «КТК-Ярославль» выставило на торги оборудование на 83,6 млн рублей

Признанная банкротом ростовская компания «КТК-Ярославль» выставила на повторный аукцион цистерны и седельные тягачи на 83,6 млн руб. Информация опубликована на портале «Федресурс».

Аукцион включает 35 лотов, начальная цена которых составляет от 1,3 млн до 6 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июня. Аукцион состоится 15 июня.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «КТК-Ярославль» было учреждено в 2012 году и специализировалась на оптовой торговле моторным топливом. Компания была признана банкротом в 2023 году по требованию ООО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Сумма требований превысила 329,5 млн руб.

