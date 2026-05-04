В Тольятти обнаружили карантинный объект в девяти тоннах свежих томатов

На складе временного хранения в Тольятти при проведении карантинного фитосанитарного контроля девяти тонн свежих томатов, поступивших из Туркмении, обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus). Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В управлении уточняют, что на партию зараженных овощей установлен запрет на выпуск в оборот. Собственнику выдали предписание на возврат или уничтожение продукции под контролем специалистов управления Россельхознадзора.

Руфия Кутляева