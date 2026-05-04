Расчлененное тело во Всеволожском районе, предположительно, пролежало три года

Найденное во Всеволожском районе Ленинградской области расчлененное тело могло пролежать ровно три года. Новые подробности громкого дела вскрыло издание «Фонтанка».

По данным СМИ, голова трупа спрятана в другом месте, так как следователи ее не нашли

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По данным СМИ, голова трупа спрятана в другом месте, так как следователи ее не нашли

По данным СМИ, в настоящее время следователи готовятся провести ДНК-экспертизу и допрос подозреваемого. Как пишет издание, убийство произошло 6 мая 2023 года. В марте 2024 года было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения. Тогда был задержан приятель пропавшего — 62-летний Николай. Предполагается, что он ходил с убитым на погост.

По данным следствия, 7 и 9 мая он ездил в СНТ «Северная Самарка». Именно в эти дни Николай якобы прятал труп. Как пишет издание, мужчина тогда признался в содеянном. Он настоял на том, что убийство было по неосторожности. При этом, мужчина не мог вспомнить, где именно спрятал тело.

История получила новый виток, когда расчлененное тело было случайно найдено 1 мая текущего года. Издание пишет, что труп был расфасован по пяти пакетам. Голова спрятана в другом месте, так как следователи ее не нашли.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», фрагменты тела неизвестного мужчины находились между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово во Всеволожском районе. СКР возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

Карина Дроздецкая