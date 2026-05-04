Синоптик Колесов пообещал Петербургу первые майские грозы

Сегодня, 4 мая, Санкт-Петербург и Ленинградская область окажутся в теплом секторе циклона. В первой половине дня воздух прогреется до +16…+23 градусов, однако во второй половине ожидаются кратковременные дожди и первые в этом сезоне грозы. За холодным атмосферным фронтом последует снижение температуры, рассказал господин Колесов.

Перед холодным атмосферным фронтом возможны грозы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Перед холодным атмосферным фронтом возможны грозы

По прогнозу ведущего синоптика города Александра Колесова, максимальные температуры составят: в Петербурге — +16…+18 градусов, на юге области — до +18…+23 градусов. Прохладнее всего будет на северо-западе региона, в районе Выборга — всего +10…+14 градусов.

«Циклон проходит в середине дня через Санкт-Петербург, поэтому в первой половине дня и попадаем в теплый сектор этого циклона»,— пояснил метеоролог.

Перед холодным атмосферным фронтом вероятны грозы — в основном по югу области, а также в Псковской и Новгородской областях. После прохождения фронта начнется похолодание: ночью температура опустится ниже +10 градусов, а с 5 мая максимальные дневные значения в Петербурге не превысят +15 градусов.

Кирилл Конторщиков