Суд арестовал акции Сестрорецкого инструментального завода по иску прокуратуры

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на 97,2% акций АО «Сестрорецкий инструментальный завод», принадлежащих предпринимателю Виктору Осокину через ООО «Волга». Обеспечительные меры приняты по иску прокуратуры, требующей признать недействительной сделку по приобретению акций у кипрской Penlensen Holdings Ltd. Суд также арестовал имущество завода и ряда связанных компаний, пишет РБК.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Прокуратура Петербурга оспаривает договор купли-продажи, заключенный в декабре 2023 года между Penlensen Holdings Ltd и ООО «Волга», и требует применить последствия недействительности ничтожной сделки. Суть претензий надзорного ведомства пока не раскрывается. В качестве третьего лица к делу привлечено Росимущество, что в аналогичных процессах ранее означало требование о национализации актива.

Помимо ареста акций СИЗ, суд наложил ограничения на все движимое и недвижимое имущество завода, «Волги», Виктора Осокина и еще четырех его компаний — «Специализированный застройщик ЭВО», «Аврора», «Оптима Консалт» и «Симпла». Органам управления запрещено отчуждать имущество, ликвидировать юрлица, выплачивать дивиденды, предоставлять займы и открывать новые банковские счета. При этом сохранена возможность выплачивать зарплату, налоги, обслуживать кредиты и вести расчеты с контрагентами.

