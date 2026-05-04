Александр Бутягин вернулся на работу в Эрмитаж

Освобожденный из польской тюрьмы и вернувшийся в Санкт-Петербург археолог Александр Бутягин возобновит работу в Эрмитаже с понедельника. Об этом рассказал гендиректор музея Михаил Пиотровский.

«Александр Михайлович вернулся из затянувшегося отпуска и с сегодняшнего дня возвращается на работу после пребывания в польском плену»,— заявил господин Пиотровский.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что глава Эрмитажа назвал дело археолога Бутягина частью политической кампании.

Матвей Николаев

