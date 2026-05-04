В Менделеевском районе назначили помощника главы по противодействию коррупции

В Менделеевском районе назначили помощника главы по вопросам противодействия коррупции. Эту должность получил Рустам Закиев, сообщил глава района Роберт Искандаров на «Деловом понедельнике».

Ему предстоит курировать вопросы профилактики и противодействия коррупции в системе муниципального управления района.

Рустам Закиев занимал должности в муниципальных структурах и медиасфере, в том числе работал пресс-секретарем и советником глав районов. Также возглавлял филиал АО «ТАТМЕДИА».

С 2025 года он руководил Центром военно-патриотической работы и допризывной подготовки молодежи «Патриот» в Менделеевске.

Анна Кайдалова