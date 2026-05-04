Суд ввел наблюдение в «Водоканале» станицы Динской по иску администрации

Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление администрации станицы Динской о признании банкротом ООО «Водоканал» и ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения. Соответствующее определение размещено на Федресурсе.

По данным Rusprofile, ООО «Водоканал» зарегистрировано в станице Динской в 2012 году и занимается распределением воды для питьевых и промышленных нужд. С сентября 2018 года компанией руководит Александр Рудинский. Учредителями в равных долях (по 50%) выступают Лариса Подкорытова и Олег Захаров. В 2024 году выручка ООО «Водоканал» составила 10,9 млн руб., что на 55,7% ниже показателя 2020 года (24,7 млн руб.). При этом чистая прибыль достигла 8,4 млн руб.

Согласно материалам дела, задолженность ресурсоснабжающей организации перед муниципальным бюджетом возникла в 2019 году. Она составляет порядка 3,1 млн руб. Семь лет назад с предприятия судом была взыскана задолженность по арендной плате за муниципальное имущество, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, суд обязал ООО «Водоканал» возвратить администрации социально значимые производственные объекты водоснабжения общей балансовой стоимостью более 30,7 млн руб.

В ходе судебного разбирательства должник возражал против удовлетворения требований, указывая на наличие дебиторской задолженности МУП «Динская компания "Тепло"» в размере около 6,8 млн руб., а также на намерение заключить мировое соглашение. Однако суд отклонил эти доводы, отметив, что наличие дебиторской задолженности не свидетельствует об отсутствии признаков неплатежеспособности, а дебитор должника сам не может погасить обязательства в течение длительного времени. Представители администрации, в свою очередь, опровергли утверждения ответчика, предоставив данные Банка данных исполнительных производств ФССП России, согласно которым общая кредиторская задолженность ООО «Водоканал» превышает 27 млн руб.

Временным управляющим должника назначен Михаил Овсиенко. Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 1 сентября 2026 года.

Наталья Решетняк