В ДТП на улице Максима Горького в Ростове пострадал 13-летний пешеход

В аварии на улице Максима Горького в Ростове пострадал несовершеннолетний пешеход. ДТП произошло утром 4 мая, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 13-летний ростовчанин переходил дорогу на красный сигнал светофора. 27-летний водитель «Газель Соболь» вовремя не отреагировал на появление подростка и сбил его.

В результате, несовершеннолетнего доставили в больницу с травмами. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская