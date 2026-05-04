В ДТП на улице Максима Горького в Ростове пострадал 13-летний пешеход
В аварии на улице Максима Горького в Ростове пострадал несовершеннолетний пешеход. ДТП произошло утром 4 мая, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительным данным, 13-летний ростовчанин переходил дорогу на красный сигнал светофора. 27-летний водитель «Газель Соболь» вовремя не отреагировал на появление подростка и сбил его.
В результате, несовершеннолетнего доставили в больницу с травмами. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.