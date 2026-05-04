На трассе М-10 под Чудово грузовик спровоцировал массовое ДТП
В Чудовском округе Новгородской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась утром 3 мая на 590-м километре трассы М-10, сообщили в региональном управлении ГАИ.
На М-10 в Чудовском округе столкнулись фура и две легковушки
Фото: пресс-служба управления Госавтоинспекции России по Новгородской области
По предварительным данным, 68-летний водитель грузовика MAN не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099. От удара легковушку отбросило на ехавший впереди Suzuki.
В результате аварии травмы получил 66-летний водитель ВАЗа. Медики скорой помощи осмотрели пострадавшего на месте происшествия.