Приз за лучшую зимнюю городскую езду
100 лет назад прошли испытания автомобилей на экономичность
Мосавтоклуб готовится провести 16 марта испытание легковых автомобилей. Дело состоит в экономичности их работы в условиях зимней городской езды.
Садовое кольцо после реконструкции (вид со стороны Самотечной площади). Москва, 1938 год
Фото: С. Коршунов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
Испытание будет производиться на наиболее многолюдных улицах Москвы на протяжении 50 километров по кольцу Садовых, бульваров и нескольким радиальным улицам.
Испытания пройдут под наблюдением контролеров с соблюдением всех правил городской езды. Автомобили не должны превышать нормальную скорость, останавливаться на остановках трамвая, не обгонять и т. п.
В таких условиях, несомненно, расход горючего больше, чем летом на свободном шоссе. Между тем наши хозяйственные организации точного представления о нормальном расходе горючего именно в условиях городской езды не имеют, почему такое испытание и должно, несомненно, заинтересовать советские хозорганы.
Плата за участие в испытаниях намечена в 26 рублей с горючим от клуба.
Премироваться машины будут, в зависимости от мощности мотора, исключительно за экономию. Приз получит водитель, а владелец — диплом.
Об автомобильных испытаниях писали «Известия» в 1926 году.