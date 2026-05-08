Приз за лучшую зимнюю городскую езду

Мосавтоклуб готовится провести 16 марта испытание легковых автомобилей. Дело состоит в экономичности их работы в условиях зимней городской езды.

Фото: С. Коршунов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Садовое кольцо после реконструкции (вид со стороны Самотечной площади). Москва, 1938 год

Испытание будет производиться на наиболее многолюдных улицах Москвы на протяжении 50 километров по кольцу Садовых, бульваров и нескольким радиальным улицам.

Испытания пройдут под наблюдением контролеров с соблюдением всех правил городской езды. Автомобили не должны превышать нормальную скорость, останавливаться на остановках трамвая, не обгонять и т. п.

В таких условиях, несомненно, расход горючего больше, чем летом на свободном шоссе. Между тем наши хозяйственные организации точного представления о нормальном расходе горючего именно в условиях городской езды не имеют, почему такое испытание и должно, несомненно, заинтересовать советские хозорганы.

Плата за участие в испытаниях намечена в 26 рублей с горючим от клуба.

Премироваться машины будут, в зависимости от мощности мотора, исключительно за экономию. Приз получит водитель, а владелец — диплом.

Об автомобильных испытаниях писали «Известия» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев