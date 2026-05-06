Ремонт без новоселья

Орнитологи КамГУ имени Витуса Беринга обработали снимки с фотоловушек, установленных у гнезд белоплечих орланов на озере Начикинском. Почти 5 тыс. кадров за год зафиксировали то, чего исследователи не ожидали: пара орланов обновила гнездо, но птенцов не вывела.

Фото: КамГУ им. Витуса Беринга Гнездо белоплечих орланов на озере Начикинском

Фотоловушки были установлены в 2024 году у двух гнезд на побережье озера в рамках Межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий на 2024–2026 годы, координатором которой выступает КамГУ имени Витуса Беринга. Работу вела команда молодежной лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем университета совместно с природным парком «Вулканы Камчатки». В начале марта 2026 года исследователи приехали на место и заменили карты памяти.

За период с февраля 2025-го по март 2026 года камеры сделали 4963 снимка. На них видно, как с 15 апреля по 5 мая орланы 20 дней подряд обновляли гнездо: приносили ветки, укрепляли постройку. Кладки так и не последовало.

Белоплечий орлан занесен в Красную книгу России. Взрослая птица весит до 8 кг, гнездо, которое пара строит и достраивает годами,— до 150 кг. Озеро Начикинское входит в состав одноименного заказника и является одним из ключевых лососевых водоемов Камчатки.

По словам руководителя исследования Мирослава Бабушкина, научного сотрудника молодежной лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ имени Витуса Беринга, пропущенный сезон — не аномалия.

«Перед тем как приступить к размножению, орланы как будто сканируют свой участок: оценивают, достаточно ли рыбы в водоеме, нет ли посторонних на гнездовой территории, готов ли партнер. Если что-то не устраивает, птицы остаются у гнезда, понемногу его обновляют, но яиц не откладывают. Это не сбой, а осторожная стратегия выживания»,— пояснил ученый.

Среди возможных причин пропущенного сезона исследователи называют беспокойство на гнездовом участке со стороны человека, нехватку рыбы в озере, неблагоприятные погодные условия или неготовность одного из партнеров к размножению. Установить точную причину по имеющимся данным не удалось.

Камеры зафиксировали у двух гнезд 27 видов птиц и два вида млекопитающих. Чаще всего появлялись мелкие воробьиные — берингийская трясогузка, соловей-свистун, пестрогрудая мухоловка, буроголовая гаичка, снегирь, чиж, чечетка. Большинство из них прилетали осенью и зимой: искали насекомых и семена в толстой подстилке гнезда. Три вида дятлов — трехпалый, большой и малый пестрые — обследовали усыхающие ветки гнездовых деревьев. В зимние месяцы камера сняла каменного глухаря и ястребиную сову.

Хищные птицы использовали гнезда как присаду. Пара мохноногих канюков устроила драку прямо на одном из гнезд. Соколы-чеглоки попытались занять постройку под собственное гнездование, притом что чеглок весит 200–350 г против 8 кг у орлана. Хозяева вмешались и выдворили незваных гостей.

На одном из гнезд камера сняла камчатского тетеревятника — подвид, внесенный в Красную книгу России и Камчатского края. Численность этого ястреба на полуострове не превышает 3 тыс. особей.

Из млекопитающих соболь появлялся у обоих гнезд на протяжении всего года. Горностай навестил одно из них только зимой.

Биологи относят белоплечего орлана к так называемым видам-зонтикам: охрана такого вида косвенно сохраняет все сообщество животных, обитающих на той же территории. Данные с озера Начикинского это подтверждают.

Работы проведены в рамках Межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий на 2024–2026 годы. Координатором программы, объединяющей усилия 11 научных организаций, выступает КамГУ имени Витуса Беринга.

Татьяна Мейлахс