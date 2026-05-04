В Анапе закрыли частную школу-пансион для подростков из-за нарушений

Анапский городской суд наложил запрет на деятельность частной школы-пансиона с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних в Анапе, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Прокуратура установила ряд нарушений в работе учреждения.

Частная школа функционировала в одном из жилых домов в Витязево, где круглосуточно находились 27 подростков в возрасте от девяти до 16 лет. По версии прокуратуры, им оказывали образовательные услуги без лицензии, а также без законных оснований для нахождения детей в учреждении.

При проверке в апреле 2026 года прокуратура установила нарушения в сфере пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Несовершеннолетних, находившихся в пансионе, передали законным представителям.

Рассмотрение гражданского дела о запрете деятельности поставили на особый контроль в межрайонной прокуратуре.

Кристина Мельникова