Суд продлил арест замглавы администрации Пятигорска Светлане Марченко

Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей для первого заместителя главы администрации Пятигорска. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Светланы Марченко обвиняется по п. «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности). Согласно материалам следствия, обвиняемая, ранее занимая должность заместителя главы администрации города-курорта Кисловодска и являясь председателем аукционной комиссии, организовала их фиктивное подведение. В результате с одним из участников торгов заключили муниципальный контракт на капитальную реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в Кисловодске. На расчетный счет исполнителя перечислили бюджетные средства в размере свыше 117 млн руб., которые, по данным следствия, были похищены.

Суд принял решение продлить срок содержания обвиняемой под стражей до 5 июля 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.

