Дневные учения со стрельбами проведут в порту Новороссийска 5 мая

Новороссийская военно-морская база проведет плановые учения со стрельбами в акватории порта 5 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Учения НВМБ будут проходить с 11:00 до 13:00. В этот период дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров, стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время проведения учений в акватории морского порта запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

С 10:30 5 мая в Новороссийске также будут слышны выстрелы в Южном районе в связи с проведением исторической театрализованной реконструкции в рамках городского турнира «Гонки дронов».

София Моисеенко