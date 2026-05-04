Рост грузооборота автотранспорта на Дону составил 91,6%

В Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года объем перевозок грузов автомобильным транспортом составил 6,9 млн тонн. Соответствующую статистику опубликовал Ростовстат.

За аналогичный период 2025 года данный показатель равнялся 3,6 млн тонн. Таким образом, рост составил 91,6%, то есть объем перевозок увеличился почти в два раза.

Грузооборот за январь — март 2026 года достиг 1,2 млн тонн. Это на 2,8% больше, чем в том же периоде годом ранее.

Отмечается, что доля автопредприятий в общем объеме грузовых перевозок составила 31%, других организаций — 69%. Наибольший объем был зафиксирован в марте 2026 года — 2,9 млн тонн.

Объем грузоперевозок на коммерческой основе превысил 2,4 миллиона тонн. Общий грузооборот при этом достиг 8,9 млн тонн. В сегменте коммерческих перевозок доля автопредприятий составила 84%, а других организаций — 15,9%.

Мария Хоперская