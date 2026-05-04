Нижнекамский район перевыполнил план по вводу жилья на 2026 год

В Нижнекамском районе перевыполнен план по строительству и вводу жилья на этот год. Об этом на «Деловом понедельнике» сообщил глава района Радмир Беляев.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Плановый показатель составлял 60 тыс. кв. м, однако по состоянию на 28 апреля введено 60,3 тыс. кв. м жилья.

Основной объем пришелся на индивидуальное жилищное строительство — 52,5 тыс. кв. м. Еще 1,7 тыс. кв. м введено по программе социальной ипотеки, около 6 тыс. кв. м — коммерческое жилье.

Анна Кайдалова