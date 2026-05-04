В Мурманской области назвали главные проблемы в доступности первичной медпомощи

В Мурманской области сохраняется высокий уровень жалоб на доступность первичной медицинской помощи. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, чаще всего жители сталкиваются с трудностями при записи к терапевтам, неврологам, стоматологам, ЛОР-врачам и офтальмологам.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основными причинами проблем глава ведомства назвал сбои в каналах записи, недоступность талонов, а также сложности с дозвоном до клиник. Негативно на ситуации сказывается и дефицит кадров в медицинской отрасли — особенно узкопрофильных специалистов.

Мониторинг обращений проводился по итогам марта и апреля 2026 года. Специалисты проанализировали 1 036 уникальных сообщений, поступивших от жителей региона.

Наиболее сложная ситуация, по данным министерства, наблюдается в Мончегорске, Ковдорском и Ловозерском округах. Также высокий уровень жалоб отмечен в Мурманске и Кандалакшском округе.

Матвей Николаев