Бывший глава Россельхознадзора по СКФО получил 8 лет за взятку в 3 млн рублей

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес суровый приговор временно исполнявшему обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу. Суд признал чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

В октябре 2025 года ведомство выявило серьезные нарушения у коммерческой организации в Нефтекумском округе Ставропольского края. Компания незаконно использовала сельскохозяйственные земли, что привело к ущербу почвам на 24 млн 461 тыс. руб. Россельхознадзор направил фирме претензии: она должна была разработать проект рекультивации нарушенных угодий и перечислить деньги в бюджет округа.

Чиновник увидел в ситуации шанс для личного обогащения. Он предложил директору компании 3 млн руб. взятки за полное прекращение контрольно-надзорных мероприятий и отказ от судебного иска по возмещению ущерба окружающей среде. Директор отказался от сделки и сразу обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Сотрудники ФСБ оперативно организовали контролируемую передачу денег. Они задержали подозреваемого с поличным прямо в момент получения пачки наличных в 3 млн руб. Следственный комитет по Ставропольскому краю собрал неопровержимые доказательства: показания свидетелей, аудиозаписи переговоров, изъятые документы и сами купюры как вещественные улики.

Обвиняемый частично признал вину, но суд учел позицию гособвинения и все отягчающие обстоятельства. Помимо восьми лет колонии строгого режима, суд назначил штраф в 30 млн руб. — в десять раз больше суммы взятки. Чиновника лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе на семь лет, а также отобрали классный чин советника государственной гражданской службы 1 класса.

Суд конфисковал у осужденного все полученные преступным путем деньги. Ранее следствие арестовало его имущество на 34,5 млн руб. для обеспечения исполнения приговора. Это дело подчеркивает риски коррупции в аграрном надзоре: Россельхознадзор по СКФО курирует 15 млн га сельхозземель в семи регионах, где ежегодно штрафы за нарушения превышают сотни миллионов рублей.

Станислав Маслаков