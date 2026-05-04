В Анапе устраняют последствия непогоды

В Анапе коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды, об этом сообщила глава города Светлана Маслова. Работа, по словам мэра, ведется в усиленном режиме.

На территории Анапы зафиксировали отдельные случаи падения стволов и крупных веток деревьев. В городе осуществляется вывоз порубочных остатков и расчистка территорий.

«Работа продолжается, ситуация находится на контроле»,— подчеркнула Светлана Маслова.

Неблагоприятный прогноз в Анапе сохраняется до конца дня. Порывы ветра могут достигать 25 м/с, высота волн прогнозируется до 3,5 м. В случае возникновения ЧС жителям Анапы рекомендовали обращаться на многоканальный телефон администрации, в ЕДДС или по единому номеру службы спасения.

Ликвидация последствий стихии также проводится в Новороссийске. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что в «Безопасный город» и МЦУ поступило более 30 обращений от жителей, 25 из которых коснулись упавших деревьев. Непогода спровоцировала шесть отключений на сетях электроснабжения.

София Моисеенко