Более 20 деревьев упали в Новороссийске из-за сильного ветра

В службу спасения Новороссийска направили 25 заявок от жителей по поваленным деревьям из-за усилившегося ветра. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска заявил, что жители направили в «Безопасный город» и Муниципальный центр управления 31 обращение, 25 из которых касались упавших деревьев. В настоящее время сотрудники службы спасения уже отработали 17 заявок по поваленной растительности.

Ухудшение погоды стало причиной шести аварийных отключений на сетях электроснабжения в Новороссийске. По словам Андрея Кравченко, восстановлены четыре отключения, еще два находятся в работе.

Минувшей ночью в отдельных районах Новороссийска порывы ветра достигали 29 м/с при средней скорости ветра 15 м/с. В городе действует режим повышенной готовности. По прогнозам Краснодарского ЦГМС, непогода может продлиться до 6 мая.

София Моисеенко