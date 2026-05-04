В Новороссийске перекрыли улицу Васенко из-за падения дерева
В Восточном районе Новороссийска упавшее дерево повредило опору контактной сети. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, на месте происшествия работают специалисты МУП «МПТН», движение транспорта частично ограничено.
Контактную сеть на улице Васенко повредила акация, упавшая из-за усилившегося ветра. По словам Андрея Кравченко, в отдельных районах Новороссийска скорость порывов ветра достигает 29 м/с, в городе действует штормовое предупреждение, объявлен режим повышенной готовности.
Упавшее дерево распилила служба спасения, также на участке убрали столб. В настоящее время контактную сеть восстанавливает аварийная бригада МУП «МПТН». Движение транспорта ограничено по проезжей части на улице Васенко от улицы Красной до Кирова.