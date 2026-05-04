В Новороссийске перекрыли улицу Васенко из-за падения дерева

В Восточном районе Новороссийска упавшее дерево повредило опору контактной сети. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, на месте происшествия работают специалисты МУП «МПТН», движение транспорта частично ограничено.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Контактную сеть на улице Васенко повредила акация, упавшая из-за усилившегося ветра. По словам Андрея Кравченко, в отдельных районах Новороссийска скорость порывов ветра достигает 29 м/с, в городе действует штормовое предупреждение, объявлен режим повышенной готовности.

Упавшее дерево распилила служба спасения, также на участке убрали столб. В настоящее время контактную сеть восстанавливает аварийная бригада МУП «МПТН». Движение транспорта ограничено по проезжей части на улице Васенко от улицы Красной до Кирова.

София Моисеенко

