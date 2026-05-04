Члена Адвокатской палаты Удмуртии задержали с наркотиками в пачке сигарет

В Ижевске возбудили уголовное дело на 44-летнего члена Адвокатской палаты Удмуртии за хранение наркотиков в значительном размере (ст. 228 УК). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Фигуранта задержали полицейские. Сверток с синтетикой обнаружили в его пачке сигарет. «Как пояснил задержанный, наркотическое средство он приобрел в теневом магазине по продаже запрещенных веществ с целью личного потребления»,— говорится в сообщении МВД. Обвиняемому назначили подписку о невыезде.