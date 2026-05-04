Челябинца задержали за хищение флага России с линии электропередачи

Полицейские Челябинска установили и задержали мужчину, похитившего флаг Российской Федерации с опоры линии электропередачи. На него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Правонарушение горожанин совершил ночью на этих выходных. Он похитил с опоры линии электропередачи у проезжей части флаг страны, который повесили к 1 мая. Полицейские разыскали местного жителя, им оказался 38-летний челябинец. Триколор нашли в квартире нарушителя, его вернут администрации. Свой поступок горожанин объяснил опьянением. Он раскаялся в содеянном и принес извинения местным жителям.

Виталина Ярховска