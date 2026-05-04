«Росатом» запустит восьмой ветропарк на Ставрополье к концу 2026 года

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с гендиректором АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорием Назаровым на полях Кавказского инвестиционного форума.

Они обсудили текущие ветропроекты и планы по расширению сотрудничества. Компания уже ввела семь ветроэлектростанций в регионе общей мощностью 765 МВт: Кочубеевскую (210 МВт), Кармалиновскую (60 МВт), Бондаревскую (120 МВт), Медвеженскую (60 МВт), Берестовскую (60 МВт), Кузьминскую (160 МВт) и Труновскую (95 МВт).

Стороны сосредоточились на восьмом проекте — Симоновской ВЭС в Туркменском муниципальном округе. Станция получит мощность 50 МВт за счет 20 ветроустановок по 2,5 МВт каждая. АО «ВетроОГК-3», входящее в структуру «Росатома», уже заручилось разрешением администрации округа и положительным заключением Главгосэкспертизы. Объект запустят в конце 2026 года, проект принесет свыше 300 млн руб. налогов ежегодно и инвестиции около 10 млрд руб.

«Росатом» также создаст центр управления ветрогенерацией на базе одного из ставропольских парков. Центр скоординирует все объекты компании в регионе. Назаров отметил высокий уровень готовности площадок и конструктивное взаимодействие с властями, что ускоряет запуск мощностей. Владимир Владимиров подчеркнул стратегическую роль ветроэнергетики: она повышает устойчивость энергосистемы, создает рабочие места и привлекает инвестиции.

Ставрополье лидирует в России по ветроэнергетике — регион генерирует около 20% энергии из возобновляемых источников. «Росатом» локализует производство на 85%: завод «Атоммаш» выпускает ступицы, гондолы и генераторы, а композитный дивизион — лопасти. В целом дивизион ввел 1,2 ГВт на десяти станциях и к 2028 году нарастит мощности до 2 ГВт. Первые договоренности о Симоновской ВЭС достигли летом 2024 года, строительство стартовало в 2025-м.

Станислав Маслаков