В Сызрани главного специалиста комитета ЖКХ уволили в связи с утратой доверия

Прокуратура внесла руководителю комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Сызрани представление с требованием уволить главного специалиста в связи с утратой доверия. Акт реагирования удовлетворен, полномочия специалиста прекращены. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, главный специалист комитета ЖКХ скрыла сведения об имуществе и о дополнительных источниках дохода. С сентября 2023 года по апрель 2024 года, используя свое служебное положение, она приобрела жилое помещение в аварийном многоквартирном доме, который подлежал расселению. В договоре купли-продажи муниципальная служащая указала завышенную стоимость объекта недвижимости. Право собственности на приобретенную квартиру она оформила на своего сына.

Позже главный специалист от имени сына обратилась в органы местного самоуправления с заявлением о выплате компенсации за изымаемое ветхое и аварийное жилое помещение. Для этого она предоставила фиктивный договор купли-продажи и умолчала о реальной стоимости непригодной для проживания квартиры.

В отношении муниципальной служащей вынесен обвинительный приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Руфия Кутляева