Прокуратура оспорила передачу 1 га земли в Кочубеевском районе края

Прокуратура Кочубеевского района Ставропольского края выявила нарушения земельного законодательства при предоставлении участка физическому лицу, об этом сообщает надзорное ведомство.

По данным проверки, в июне 2024 года государственное казенное учреждение Ставропольского края «Земельный фонд» передало гражданину земельный участок в селе Кочубеевском площадью более 10 тыс. кв. м по договору купли-продажи без проведения торгов. При этом площадь участка в 460 раз превышает размеры расположенного на нем объекта, а необходимость использования такой территории землепользователем подтверждена не была.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным и применении последствий недействительности сделки.

Напомним, ранее органы прокуратуры фиксировали нарушения при распоряжении земельными участками, связанные с их предоставлением без торгов и несоразмерностью площади участков размещенным на них объектам.

