Новым прокурором Кургана стал Дмитрий Мельников

Прокурором Кургана приказом Генерального прокурора РФ назначен старший советник юстиции Дмитрий Мельников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Дмитрий Мельников проходит службу в органах прокуратуры более 22 лет. Работал следователем по особо важным делам городского надзорного ведомства. Также был старшим прокурором управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры области и начальником отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации.

Особо пристальное внимание новый начальник городского ведомства будет обращать на вопросы в сфере ЖКХ, проведения капитального ремонта и строительства социальных объектов. Кроме того, новый прокурор займется соблюдением трудовых, жилищных и социальных прав граждан.

Виталина Ярховска