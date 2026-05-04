Дагестан занял первое место в РФ по числу молодых матерей в первом квартале года

Республика Дагестан стала лидером среди регионов России по числу матерей в возрасте от 16 до 18 лет по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщает Социальный фонд республики в своем канале в мессенджере Макс».

Согласно информации фонда, большинство девушек, родивших в указанном возрасте, проживает в южных регионах страны. В Дагестане с января по март 2026 года зафиксировано более 280 таких случаев, что является наибольшим показателем среди всех субъектов РФ.

В числе регионов с наибольшим количеством молодых матерей также названы Краснодарский край и Ростовская область, где за первый квартал родили 188 и 165 девушек соответственно. В первую пятерку вошли также Свердловская область с показателем 157 случаев и Московская область, где зарегистрировано 153 рождения у матерей в возрасте от 16 до 18 лет.

Напомним, ранее Социальный фонд неоднократно указывал на более высокую долю ранних родов в южных регионах России по сравнению с другими частями страны.

