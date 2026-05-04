На Ставрополье с начала года газифицировали 595 земельных участков

В Ставропольском крае с начала 2026 года газ бесплатно подвели к границам 595 земельных участков, из них 58 — в садовых товариществах. Ежедневно поступает около 20 заявок от жителей, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Ключевой задачей в регионе названо обеспечение подключения как можно большего числа домовладений. Потенциал в крае составляет порядка 17 тыс. домов, включая более 1,8 тыс. в СНТ. С момента старта программы в 2021 году газовые сети подведены к 11,5 тыс. домов, а пуск газа выполнен в 9,5 тыс.

Подать заявку на газификацию можно через портал единого оператора, «Госуслуги», МФЦ или в офисах газовых служб по месту жительства.

