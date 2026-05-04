В Удмуртии дали 10 лет члену банды из Чечни, чье дело рассматривал ЕСПЧ

Верховный суд Удмуртии вынес приговор чеченцу Тимуру Тангиеву по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, он находится в местах лишения свободы с 2003 года.

По архивным данным СКР, в начале 2000-х он состоял в банде, которая причастна к убийству пяти человек в Чечне, двое из которых являлись стражами порядка. Тангиев известен тем, что его уголовное дело в 2012 году пересматривал Верховный суд России. Основание для этого стало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал, что приговор чеченцу был основан на показаниях, полученных под пытками.

Тангиева признали виновным по ряду статей, в их числе участие в банде (ст. 209 УК), убийство (ст. 105 УК), хищение огнестрела и боеприпасов (ст. 226 УК), кража (ст. 158 УК) и др. Он получил 21 год лишения свободы.

В одной из колоний Удмуртии он находится с 2019 года. Как установил суд, Тангиев, находясь в местах лишения свободы, получил уголовную кличку и стал «обладать непререкаемым авторитетом в криминальной среде», другие воспринимали его как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии (ст. 210.1 УК).

«Кроме того, в ходе предварительного следствия подсудимый разорвал одно из доказательств дела на части, тем самым воспрепятствовал всестороннему <...> расследованию уголовного дела (ст. 294 УК)»,— говорится в сообщении.

Тангиев свою вину не признал. Суд дал ему 10,5 года лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года. От наказания за уничтожение доказательств его освободили из-за истечения сроков давности.