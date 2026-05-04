Волгоградский ветврач ответит в суде за фиктивные документы на мясо и молоко

Волгоградский суд рассмотрит уголовное дело заведующего одной из ветеринарных лечебниц в Палласовском районе. Его обвиняют в пяти эпизодах служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщает волгоградский следком.

Фото: СК РФ по НО

Следователи установили, что с лета 2024-го по весну 2025 года заведующий ветлечебницы неоднократно оформлял и подписывал документы на забой крупного рогатого скота одного из фермерских хозяйств без проведения осмотра животных. Кроме этого, фигурант подписывал ветеринарно-сопроводительную документацию на молочную продукцию. Внесенные обвиняемым ложные сведения позволяли фермеру беспрепятственно торговать мясом и молоком.

Расследование уголовного дела завершено. Далее его будет рассматривать суд.

Марина Окорокова