На трассе из Новороссийска в Кабардинку открыли движение грузового транспорта
На дороге из Новороссийска в сторону Кабардинки сняли ограничения на движение большегрузного транспорта и транспорта с высокой парусностью. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.
Участок дороги от перевалочного комплекса «Шесхарис» в направлении Кабардинки перекрывали для большегрузов из-за усилившегося ветра. Андрей Кравченко сообщал, что порывы ветра в отдельных районах Новороссийска достигали 29 м/с.
В настоящее время движение на указанном участке дороги осуществляется в штатном режиме для всех видов транспорта.