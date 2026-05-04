В Астраханской области нейтрализовали украинские дроны

В ночь на 4 мая в Астраханской области нейтрализовали украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Подробности сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Точную информацию о количестве сбитых и подавленных дронов в регионе не раскрыли. С 20:00 3 мая до 07:00 4 мая удалось уничтожить 117 БПЛА. Атакам подверглись 14 регионов России: Астраханская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская области и Москва.

Следует отметить, что в Астраханской области не вводился режим «Беспилотная опасность». Также не объявили режим в Саратовской области. В соседних Волгоградской и Пензенской областях такие меры приняли. В Пензенской области, помимо этого, временно закрывали небо.

Дарья Васенина